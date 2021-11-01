قالت شركة مودرنا الأمريكية للأدوية إنه تم إخطارها بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستطلب وقتا إضافيا لتقييم طلبها الطارئ للموافقة على لقاحها المضاد لكوفيد19- الخاص بالأطفال من عمر 12 إلى 17 عاما، حيث تدرس الجهات المنظمة خطر حدوث التهاب نادر باللقلب .

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت مودرنا في بيان إن إدارة الغذاء والدواء لا تزال تجري تقييما لتحليل دولي أخير لمخاطر التهاب عضلة القلب في فترة ما بعد التطعيم، وهي حالة تؤثر على جدار القلب، وقد لا تكتمل المراجعة قبل كانون ثان/ يناير المقبل.

وقالت مودرنا إنها ملتزمة تماما بالعمل عن كثب مع الإدارة لدعم مراجعتها.

كانت السويد والنرويج من بين الدول التي أوصت بإعطاء جرعة لقاح شركة فايزر الأمريكية بدلا من مودرنا للذكور في عمر الثلاثين وأقل، مشيرة إلى بيانات جديدة تشير إلى أن التهاب عضلة القلب أمر شائع بعد الحصول على جرعة ثانية من لقاح مودرنا.

وحصل لقاح مودرنا على موافقة الاستخدام في وقت سابق هذا العام في أوروبا واليابان وكندا، وتستمر الولايات المتحدة في الترخيص باستخدامه لكل الأشخاص من عمر الثامنة عشرة فأكثر.