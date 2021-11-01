يستعد متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، لاستقبال بطولة كأس العرب 2021 المقررة في قطر، وذلك بعد مساهمتهم في التنظيم الناجح لافتتاح استاد الثمامة المونديالي في أكتوبر الماضي.

وشارك في الإعلان عن جاهزية استاد الثمامة ما يزيد عن 800 متطوع من 49 جنسية من خمس قارات، قدموا الدعم في العديد من الجوانب التشغيلية من بينها تسليم بطاقة المشجع، وإدارة خدمات المشجعين، وتقديم الدعم لممثلي وسائل الإعلام.

وجاءت تلك الخطوة في إطار الإعداد لتنظيم الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وأولها بطولة كأس العرب التي تنطلق منافساتها في نهاية نوفمبر الجاري، وإكساب المتطوعين المزيد من الخبرات وصولا إلى مونديال قطر .2022

وأشادت رشا القرني، مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة المنظمة لنهائي كأس الأمير 2021، بجهود المتطوعين الذين عملوا بكل جد، وأسهموا بدور فاعل في تدشين استاد الثمامة.

وقالت رشا القرني في تصريحات نشرها موقع اللجنة العليا اليوم الاثنين

:"أبدى فريق المتطوعين في اللجنة العليا مجددا حماسا لافتا خلال افتتاح الصرح المونديالي الجديد، وأتقدم بالشكر لهم جميعا لما قدموه من عمل والتزام بأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية."

وأعربت القرني عن تطلعها لمشاركة المزيد من المتطوعين في الاستحقاقات الرياضية القادمة وعلى رأسها بطولة كأس العرب والتي ستشهد مشاركة قرابة خمسة ألاف متطوع.

وقالت :"يسرنا الترحيب بالمزيد من المتطوعين للعمل معنا في تنظيم بطولة كأس العرب /قطر /2021 التي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري، فيما نواصل الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم بعد نحو عام واحد من الآن."

وأجرى موقع اللجنة العليا لقاءات مع أربعة من فريق المتطوعين، للحديث عن تجربة المشاركة في تنظيم افتتاح استاد الثمامة، وعن قيم التطوع والمشاركة المجتمعية.

وضم فريق المتطوعين المواطن القطري حبيب خلفان 35/ عاما/ الذي يعمل موظفا في أحد البنوك المحلية، وقدم الدعم لفريق الإعلام خلال نهائي كأس الأمير، ومن بينها مهام التصوير الفوتوغرافي.

وتحدث خلفان عن منافع العمل التطوعي والآثار الإيجابية التي تعود على الفرد من المشاركة في مثل هذه الأحداث، وقال :"تعلمت الكثير من تجربة التطوع مع فريق اللجنة العليا، وحققت العديد من الفوائد أهمها تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات. وأحث الجميع على خوض هذه التجربة الرائعة والتي تتيح اكتساب العديد من المهارات المعرفية والعملية، وصقل الخبرات والقدرات في كثير من المجالات."

وأضاف :"تغمرني مشاعر الفخر لأن قطر ستكون أول دولة في المنطقة تستضيف بطولة كأس العالم، ويسعدني المشاركة كمتطوع في الفعاليات والأحداث الرياضية التي تسبق انطلاق البطولة، ونيل شرف الإسهام في تنظيم مونديال قطر 2022، وهي فرصة فريدة وشرف كبير لي."

وتولت اليونانية إيرين ثيودوروبولو 39/ عاما/، التي تقيم في قطر منذ 11 عاما، مهمة إرشاد المشجعين إلى مقاعدهم والإجابة عن أسئلتهم

واستفساراتهم خلال افتتاح الاستاد الجديد.

وأبدت إيرين، التي تعمل أستاذة للغويات في جامعة قطر، إعجابها بتصميم استاد الثمامة، كما أكدت رغبتها بالمشاركة في هذا الإنجاز التاريخي منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم، مشيرة إلى أنها فرصة استثنائية قد لا تتكرر لكثير من المتطوعين.

وعن رحلة التطوع مع فريق اللجنة العليا، أكدت إيرين أن هذه التجربة أضافت لها الكثير، مشيرة إلى المزايا العديدة على الصعيدين الشخصي والاجتماعي، بما في ذلك تكوين الصداقات والعلاقات البناءة. ووصفت التطوع في تنظيم افتتاح الاستاد وحضور أول مباراة على أرضه بالتجربة الغنية التي حملت لها كثير من الفوائد.

وقالت :"يتيح التطوع الفرصة للالتقاء بأشخاص من مختلف الجنسيات، ما يعزز مهارات التواصل مع الآخرين والمرونة والتكيف مع مختلف بيئات العمل، حيث يتوجب علينا كمتطوعين التحلي بالصبر والقدرة على التعامل مع كافة الظروف."

وأشارت إيرين إلى أن العمل التطوعي يسهم في صقل الخبرات وإضافة المزيد من المعلومات والتجارب إلى المخزون المعرفي للمتطوعين، كما يشكل تجربة قيمة بعيدا عن روتين الحياة اليومي.