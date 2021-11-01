بدأت اليابان اليوم /الاثنين/ ، إصدار عملات معدنية بقيمة 500 ين (4.4 دولار) تم إعادة تصميمها حديثًا لأول مرة منذ 21 عامًا، مع ميزات أقوى لمكافحة التزييف.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن العملات المعدنية الجديدة لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن التصميم السابق، ولكن يتم سكها بلونين، موضحة أنها تتميز بالحفر على الإطار الداخلي، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لمنع التزوير.

وأضافت أنه بينما تخطط وزارة المالية اليابانية لسك 200 مليون من العملات المعدنية الجديدة بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2022، سيظل ما يقرب من 5 مليارات و500 ين من العملات المعدنية المتداولة حاليًا قابلا للاستخدام، مؤكدة أن الحكومة خططت في البداية لإطلاق العملات المعدنية الجديدة في النصف الأول من السنة المالية 2021، ولكن تم تأجيل الطرح بسبب التحديثات المتأخرة لآلات التذاكر في محطات القطار وماكينات الصرف الآلي في البنوك بسبب وباء فيروس كورونا.

يذكر أن اليابان تخطط لإصدار عملات ورقية جديدة عام 2024 لأول مرة منذ عقدين.