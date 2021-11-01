أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتكليف أكبر مشتر للأسلحة في وزارة الدفاع (البنتاجون) باتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان سيتم الإفراج عن مواد خام من المخزون الأمريكي المتعلق بضمان الدفاع عن البلاد ومتى يتم ذلك.

وبموجب الأمر ، يمكن لوكيل الوزارة للشراء والاستدامة القيام بـ"الإفراج عن مواد إستراتيجية وحيوية من مخزون الدفاع الوطني للاستخدام أو البيع أو التصرف الآخر فقط عند طلبها للاستخدام أو التصنيع أو الإنتاج لأغراض الدفاع الوطني" وفقا لبيان البيت الأبيض.

ووفقا للأمر التنفيذي "لا يسمح بأي إفراج لأغراض اقتصادية أو متعلقة بالميزانية". وتقوم وزارة الدفاع باتخاذ القرارات بالتنسيق مع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مخزون الدفاع الوطني هو عبارة عن مخزون قائم على المواد الخام من 42 سلعة يهدف إلى تقليل أو

منع "الاعتماد على نقاط التوريد الأجنبية والمفردة للمواد الاستراتيجية والحيوية اللازمة في أوقات الطوارئ الوطنية"، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس.

يذكر أن بايدن أمر بمراجعة شاملة لسلاسل الإمداد الأمريكية هذا العام بعدما أدى الاضطراب الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا إلى نقص في كل شيء من رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات إلى الإمدادات الطبية وحتى الدراجات.