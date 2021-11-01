تواصل المخرجة المصرية شيرين عادل، تصوير المشاهد الأخيرة من حدوتة "أم العيال" ، وهي الحدوتة التاسعة من مسلسل "زي القمر".

وقالت شيرين - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من "أم العيال" بمشاركة معظم أبطال العمل، كما أنها قررت تكثيف ساعات التصوير، بالتزامن مع استكمال عمليات المونتاج، حيث تودع بلاتوه التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور أحداث حدوتة "أم العيال" حول المشاكل الزوجية، من بطولة رانيا فريد شوقى، وأحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الوجوه الشابة، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل.

وتعد "أم العيال" الحدوتة التاسعة من مسلسل "زى القمر"، حيث عرضت خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وحدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

كما تم عرض حواديت "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران ونيرة عارف وإخراج شادى عبد السلام، وتعرض حالياً حدوتة "إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.