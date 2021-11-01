أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، تقديم بكين طلبا رسميا للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (ديبا).

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن وزير التجارة "وانغ ون تاو" بعث برسالة إلى داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، بصفتها الجهة المودع لديها الاتفاقية، مشيرة إلى أن الطلب يتماشى مع اتجاه بكين لزيادة تعميق الإصلاح المحلي وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى، وسيساعد ذلك البلاد في تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي مع الأعضاء الآخرين وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في إطار نموذج التنمية الجديد.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن، السبت الماضي في كلمته عبر تقنية الفيديو خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المقامة في العاصمة الإيطالية روما، عن تقدم بكين بطلب للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف من أجل التنمية الصحية والمنظمة للاقتصاد الرقمي، داعيا إلى بذل جهود مشتركة لمناقشة وتطوير القواعد الدولية للحوكمة الرقمية التي تعكس إرادة جميع الأطراف وتحترم مصالحها.