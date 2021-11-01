ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 5ر55 مليار دولار في تشرين أول/أكتوبر على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق والمنتجات البترولية، وفقا لبيانات صادرة اليوم الاثنين.

ووفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة "أن قيمة الصادرات وصلت إلى 5ر55 مليار دولار في تشرين أول/أكتوبر بزيادة قدرها 24 % عن نفس الفترة من العام الماضي، أي أقل بقليل من الرقم القياسي الشهري البالغ 8ر55 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويمثل هذا الرقم ثاني أكبر رقم شهري على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات ذات الصلة منذ عام .1956

كما شهدت الواردات زيادة قدرها 8ر37 % على أساس سنوي لتصل إلى 8ر53 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 69ر1 مليار دولار، وبهذا تجاوزت الصادرات الواردات للشهر الثامن على التوالي.