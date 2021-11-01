استعاد موقع "روبلوكس" الشهير لألعاب الفيديو تدريجا نشاطه الطبيعي بعد عطل استمر يوما حرم الملايين من الدخول إلى المنصة نهاية الأسبوع تزامنا مع احتفالات هالوين في الولايات المتحدة.

وأعلنت المنصة التشاركية التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا، عبر تويتر الأحد "حددنا السبب الرئيسي والحل"، مشيرة إلى أنها "تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها".

وبعد ظهر الأحد، أعلنت "روبلوكس" أنها بدأت تعيد تدريجا العمل بصورة طبيعية على منصتها بعد العطل الذي أصابها منذ يوم الجمعة.

وكُتب على موقع "روبلوكس"، "ننكب على إعادة الأمور إلى مما كانت. سنعود قريبا".

وفي تصريحات لمجلة "ذي فيرج"، أكدت "روبلوكس" أن العطل على منصتها ليس ناجما عن "تسلل خارجي".

وقال ناطق باسم الشركة "نظن أننا حددنا سببا داخليا كامنا لهذا العطل، من دون مؤشر على تسلل خارجي".

وتفاخر المنصة بأنها تستقطب حوالى 33 مليون مستخدم، نصفهم دون السادسة عشرة من العمر، وذلك لتجربة ألعاب الفيديو أو ابتكار ألعاب جديدة تتم مشاركتها أو بيعها عبر الخدمة.