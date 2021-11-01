أعلنت السلطات الفرنسية بدء عمل ميناء (كاليه) الفرنسي بعد تحديثه وتوسيعه طوال ست سنوات، باستثمارات بلغت نحو 863 مليون يورو.

وذكرت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن الميناء سيمح بزيادة قدرته على تكييفه مع سفن الجيل الجديد والاحتياجات اللوجستية والصناعية المستقبلية.

من جانبه، قال "جان مارك بويسيسو" رئيس مرفأ (كاليه) إن التجديد يعد فخرا وسعادة للجميع وأيضا سلام كبير لميناء كاليه.

وكان مرفأ كاليه قد عانى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبريكست عام 2020 من انهيار السياحة وفقد نحو خمسة ملايين مسافر (61٪) ولكنه حقق ارتفاعا ملحوظا في حركة الشحن (8٪).

يذكر أن "كاليه" هي بلدة في شمال فرنسا في إقليم "باد كاليه" وعلى الرغم من أن مدينة "كاليه" هي الأكبر في الإقليم إلا أن مدينة "أراس" هي عاصمة "باد كاليه" وهي ثالث أكبر مدن الإقليم.