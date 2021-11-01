أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، اكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا" لفيروس كورونا في روسيا.

وقال أكيمكين - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/ - إنه جرى تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور (مو) وحالة واحدة بمتحور (لامدا).

وأوضح أن سلالة (دلتا) من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت - في وقت سابق - أن (لامدا)، التي جرى اكتشافها لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى.

يُذكر أن سلالة (مو) اكتُشفت لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي.