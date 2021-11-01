تراجعت نسبة تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسيه في الانتخابات المقررة في 10 أبريل المقبل إلى 5ر24% من الناخبين، مقابل 2ر25% في الأسبوع السابق، وفقا لمتوسط النتائج في استطلاعات رأي أعلنته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ووفقا لبلومبرج، تقدم ماكرون بفارق سبع نقاط مئوية على أقرب منافسيه، مارين لوبان، بعدأن كان الفارق 4ر7 نقاط مئوية قبل أسبوع.

وحقق إريك زمور أكبر تقدم حيث زادت شعبيته في الأسبوع نقطة مئوية كاملة. وكانت أكبر خسارة هذا الأسبوع من نصيب جان لوك ميلينشون حيث تراجعت شعبيته نقطة مئوية كاملة أيضا.

ونشر منظمو الاستطلاعات أيضا توقعات لجولة ثانية محتملة، على أن تجرى بعد أسبوعين من الجولة الأولى إذا لم يفز أي من المرشحين في الجولة الأولى.