شكت الغرفة الاتحادية للأطباء الألمان من النقص المتزايد في العمالة الماهرة في نظام الرعاية الصحية.

وقال رئيس الغرفة، كلاوس راينهارت، اليوم الاثنين خلال المؤتمر الطبي الألماني في برلين إن وضع العمالة في العيادات ومرافق رعاية المسنين وخدمات الرعاية المتنقلة يتدهور بشكل متزايد، وأضاف: "إذا لم يحدث شيء هنا قريبا، فهذا النظام مهدد بالانهيار"، مشيرا إلى أن هناك نقصا واضحا أيضا في الأطباء، وقال: "هذا النقص ملحوظ بالفعل اليوم وسيزداد حدة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".

وطالب راينهارت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر خلال مفاوضاتهم الحالية لتشكيل الائتلاف الحاكم تبني تحسينات موسعة في القطاع الصحي بصورة أكبر مما أسفرت عنه نتائج المحادثات الاستطلاعية التمهيدية، مشيرا إلى أن العديد من المرافق الطبية تعمل حتى الآن فقط لأنه تم جلب أطباء على نطاق واسع إلى ألمانيا،مضيفا أن هذا أيضا ليس عدلا من وجهة نظر عالمية.