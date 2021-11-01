دعت ألمانيا وقوى اقتصادية كبرى أخرى لتنفيذ سريع لإصلاح نظام الضريبة الدولي على الشركات.

ووفقا للإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين في روما، دعت الدول الأعضاء إلى التطوير السريع للتنظيمات والأدوات الضرورية، بهدف ضمان إمكانية دخول الإصلاح حيز التنفيذ في عام .2023

كان الاتفاق على الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات وآلية توزيع الضرائب الجديدة "إنجازا تاريخيا" سيخلق نظاما ضريبيا دوليا أكثر استقرار ونزاهة.

ووصفت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ذلك بأنه "إشارة واضحة للعدالة في أوقات الرقمنة".

وهدف الإصلاح، قبل كل شيء، هو منع انتقال أرباح الشركات إلى ملاذات آمنة.

ونتيجة لذلك، يتعين على الشركات الكبيرة والنشطة دوليا أن تدفع ما لا يقل عن 15% بحلول عام 2023 على الأقل، بغض النظر عن مكان مقرها. وإذا دفعت شركة ضرائب أقل ولديها وحدة تابعة لها بالخارج، فبإمكان الدولة الأم أن تحصل الفارق.