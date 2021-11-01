قال محافظ بنك كندا (البنك المركزي) تيف ماكليم إن البنك مستعد لتعديل السياسة إذا كانت هناك حاجة لذلك لإعادة التضخم إلى هدفه الذي يبلغ 2%.

وجاءت تصريحات ماكليم في مقابلة مع برنامج إخباري على "راديو كندا" أجريت بعد اتخاذ قرار بشأن السياسية يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكليم قوله إن صناع السياسة يدركون تماما أن التضخم المرتفع يضر المواطنين الكنديين. وقال ماكليم "سوف نسيطر على التضخم".

وتابع أن ضغوط التضخم ناجمة عن "ظروف استثنائية" وهناك "أسباب جيدة" للاعتقاد أن الضغوط التضخمية العالمية ستتراجع.

ومع ذلك، أكد أن البنك المركزي مستعد لـ"تعديل أدواتنا لضمان عودتنا إلى هدفنا الذي يبلغ 2 %".

وقال إن هناك مخاطر على توقعات التضخم وإن البنك المركزي ينظر عن كثب إلى التوقعات التضخمية وتكاليف الأجور. وأضاف أنه استمر التضخم أكثر من ذلك، فسوف نتخذ إجراء".