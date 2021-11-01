توفي موظف في شركة مشغلة لعربات تلفريك شمال جمهورية التشيك إثر إصابته بصورة بليغة فى حادث لإحدى العربات وحسبما أفادت قناة "سي تي" التليفزيونية، كان الموظف بمفرده في الكابينة عندما سقطت من ارتفاع 30 مترا أثناء هبوطها .

ووفقا لوكالة أنباء "سي تي كيه"، كان هناك 14 شخصا في الكابينة الثانية، التي كانت تتحرك في نفس الوقت. وأفادت فرقة الإطفاء بأنه تم إنقاذ كل الركاب بدون تعرضهم لأي آذى من ارتفاع 15 مترا.

وأشارت إلى أن بعض الركاب أصيبوا بصدمة ويقوم مستشارون نفسيون برعايتهم. ولم يتم بعد تحديد سبب وقوع الحادث.

وأفادت الوكالة بأن عربات التلفريك المتجهة إلى جبل "جيستد" فوق مدينة ليبيريتش كانت مقصدا سياحيا منذ عام 1933، ولم تتعرض عربات التلفريك لأي حادث منذ ذلك الحين.