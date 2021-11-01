قام نحو ألفين من العاملين في إدارة مكافحة الحرائق في نيويورك، بالابلاغ عن تغيبهم عن العمل في إجازة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك فيما يعتقد مسؤولو المدينة أنها خطوة تأتي احتجاجا على اقتراب المهلة النهائية لحصول العاملين في المدينة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما قالته مصادر لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ونقلت الصحيفة عن المصادر القول إن حوالي ألفين من أفراد إدارة مكافحة الحرائق الذين أخذوا إجازة مرضية، يُعتقد أنهم يتظاهرون بالمرض بسبب الأمر الرسمي بإلزامهم بالحصول على اللقاح.

وكان مفوض إدارة مكافحة الحرائق في نيويورك، دانيال نيجرو، قد أشار بالفعل إلى استخدام الاجازة المرضية "الزائفة"، كرد فعل على المهلة النهائية المحددة لحصول العاملين على اللقاح اليوم الاثنين.

وقال نيجرو في بيان أمس الاول السبت: "إجازة مرضية غير مسؤولة وزائفة من جانب بعض أعضائنا تتسبب في خطر على سكان نيويورك وزملائهم من رجال الإطفاء... عليهم أن يعودوا إلى العمل أو أن يخاطروا بتحمل عواقب أفعالهم".