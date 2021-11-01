توجه أكثر من 11 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في العراق اليوم الاثنين إلى مدارسهم للانتظام بالعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 بعد توقف شبه تام جراء تفشي فيروس كورونا.

وفتحت المدارس العراقية اليوم أبوابها باحتفاليات كرنفالية ابتهاجا وقرعت الأجراس إيذانا ببدء عام دراسي جديد قررت وزارة التربية خلاله تقليص عدد المناهج الدراسية وأيضا تقليص أوقات الدوام الحضوري إلى أربعة أيام ويومين يكون الدوام إلكترونيا مع الغاء عطلة يوم السبت المعمول بها في العراق منذ سنوات.

وسبق انطلاق العام الدراسي القيام بحملة واسعة بالتعاون مع فرق من وزارة الصحة والبيئة للوقاية والتنظيف وتطهير المدارس للوقاية من فيروس كورونا.

وقال حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم إن 11 مليونا و65 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى المدارس ومعاهد الفنون الجميلة والتعليم المهني لبدء العام الدراسي الجديد في عموم البلاد عدا إقليم كردستان وسط استعدادات استباقية واسعة للحد من انتشار فيروس كورونا.