ارتفع مؤشر نمو التصنيع الهندي للشهر الرابع على التوالي في تشرين أول/أكتوبر، حسبما أظهرت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "آي.اتش.إس ماركت" اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى مستوى 9ر55 في أكتوبر مقابل 7ر53 في أيلول/سبتمبر. وتشير القراءة أعلى من 50% إلى تسجيل نمو، بينما تشير القراءة أقل من 50% إلى الانكماش.

وتعد القراءة الأخيرة هي الأقوى منذ شباط/فبراير. وزادت الطلبات الجديدة بشكل أكبر في أكتوبر، وارتفع ناتج المصانع بوتيرة أكثر حدة تعد الأقوى منذ مارس. وسجل كل من المبيعات والإنتاج نموا. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة وزادت أعمال التصدير الجديدة بوتيرة قوية في أكتوبر.

وأظهرت الدراسة أن كميات الشراء زادت بأسرع معدل لها منذ نيسان/أبريل. وتسارع تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوى له في 92 شهرا، كما زادت رسوم الإنتاج في تشرين أول/أكتوبر.