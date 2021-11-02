



أبرد درجة حرارة تسجل في مختبر على الإطلاق



أنتج خبراء من جامعة بريمن واحدا من «أبرد الأماكن في الكون» لبضع ثوان في المختبر، وذلك أثناء البحث في الخصائص الموجية للذرات.



ويعد الصفر المطلق - صفر كلفن، أو -459.67 درجة فهرنهايت - النقطة التي لا تمتلك فيها الذرات طاقة ولا تتحرك، وهي أبرد درجة حرارة يمكن الوصول إليها نظريا. وللاقتراب من هذه النقطة قدر الإمكان تلاعب الفريق بسحابة من الذرات لدرجة أنها كانت في حالة «توقف افتراضي».



ولبضع ثوان ظلت هذه الجسيمات ثابتة في درجة حرارة منخفضة إلى 38 بيكوكلفن (pK)، أي 38 تريليون درجة فوق الصفر المطلق. ويقول الفريق إن هذا قد تكون له تداعيات كبيرة على فهمنا لميكانيكا الكم، فكلما كانت درجة الحرارة أكثر برودة زاد تأثير المادة الغريبة.



ولتحقيق درجة حرارة منخفضة بشكل ملحوظ طور الفريق الألماني عملية خفضت درجة حرارة النظام عن طريق إبطاء الجسيمات إلى النقطة التي وصلت فيها إلى شبه توقف تام.



وهذه درجة حرارة منخفضة لا توجد موازين حرارة يمكنها اكتشافها، لذا فهي تستند في القياس إلى عدم وجود حركة حركية للجسيمات المرصودة. وتعرف الآلية المستخدمة لاكتشاف درجة الحرارة باسم «نظام عدسات موجة المادة في المجال الزمني»، ويمكنها رؤية المادة تتصرف مثل الموجة.

عن «نوفوستي»