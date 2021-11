خزان الفيتامينات والمعادن.. أسباب تدفعنا لتناول المزيد من البرتقال



البرتقال ليس مجرد فاكهة لذيذة، لكنه خزان هائل من الفيتامينات والمعادن التي تنطوي على الكثير من الفوائد الصحية، حيث ينصح دائما بتناول الفاكهة بشكل عام، بدلا من شربها كعصير، لأننا بذلك نحصل على جميع الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات بشكل طبيعي.



ويحتوي البرتقال على فيتامين C ولكن ليس ذلك فقط، بل يشمل أيضا كمية كبيرة من البوتاسيوم والكولين وفيتامين (A) والألياف الغذائية وحمض الفوليك والفيتامينات ومضادات الأكسدة القوية. وفيما يلي الأسباب التي تجعل الخبراء ينصحون بإضافة برتقالة واحدة على الأقل يوميا إلى قائمة الطعام.



يعزز جهاز المناعة: تحتوي كل برتقالة واحدة تحتوي على 50 مليغرام من فيتامين C.



يحافظ على شباب البشرة: يلعب فيتامين C دورا مهما في إنتاج الكولاجين، المطلوب لبناء الأنسجة الضامة وشفاء الجروح والحفاظ على مظهر شاب وصحي للبشرة. وجدت الأبحاث المنشورة في عام 2007، أن بشرة المشاركين الذين تناولوا الأطعمة الغنية بفيتامين C كانت أقل عرضة للتجاعيد.



يدعم صحة العينين: مع مرور العمر تتزايد فرص الإصابة بالتنكس البقعي، وهي حالة طبية يمكن أن تسبب أيضا فقدان الرؤية والعمى. اكتشفت دراسة أجريت لمدة 15 عاما ونشرت في عام 2018 أن تناول البرتقال بشكل روتيني يمكن أن يقلل من خطر التنكس البقعي بنسبة 60%. وتشير المعلومات التي تم جمعها في الدراسة، إلى أن الفلافونويد الموجود في البرتقال مسؤول عن هذا التأثير.



خسارة الوزن: مثل الطماطم أو الخيار أو البطيخ، يحتوي البرتقال أيضا على الكثير من السوائل، أكثر من 80%. بالإضافة إلى ذلك يحتوي البرتقال أيضا على كمية لا بأس بها من الألياف الغذائية، وهو مزيج رائع للنظام الغذائي والجهاز الهضمي. كذلك فإن قيمة السعرات الحرارية للبرتقال منخفضة، وحقيقة أنه خال من الدهون تساعد أيضا في عمليات إنقاص الوزن.

