بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،0 متمنيا له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولانتيغوا وبربودا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.