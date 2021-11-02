بعنوان «كويت الهولو واليامال» وضمن ملف خاص، أصدر قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر نوفمبر، وتضمن الملف موضوعات متعددة مثل: قانون الغوص أبو القوانين الكويتية، تاريخ الغوص على اللؤلؤ رزنامات النواخذة الكويتيين، تجارة اللؤلؤ قديما، السفن الشراعية، الفنون الشعبية في الثقافة الكويتية، منطقة شرق، فيلم «بس يا بحر» والمخرج خالد الصديق والمصور توفيق الأمير، إلى جانب قصيدة وطنية مقروءة ومسموعة بعنوان «كويتي بعز أرقى».

وبمناسبة ذكرى التصديق على دستور الكويت في11 نوفمبر 1962 يحمل العدد موضوعا خاصا بتلك المناسبة، واحتوى أيضا على موضوعات، منها مشاركة الكويت في «إكسبو دبي 2020»، وبرنامج سهل باكورة التحول الرقمي.

وتحظى المجلة بتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي.