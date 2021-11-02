أطلقت «فو» المنصة الرقمية المتكاملة لاحتضان المواهب الشابة تطبيقها الجوال ذات فاعلية وتقنية عالية بهدف الترويج وإظهار المواهب الكويتية وابتكاراتهم ونشرها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



وفي تصريح لها قالت الرئيسة التنفيذية لمنصة «فو» ريهام العيار: «نحن متحمسون جدا للمرحلة المقبلة من فو. فإطلاق التطبيق يشكل علامة بارزة في تحقيق مهمة المنصة اتجاه الكويت، خاصة أن الهدف الرئيسي من تأسيسها هو ترسيخ دور شبابنا ومساهمتهم في وضع الكويت على الخريطة العالمية وتنويع اقتصادها. هذا، وسيتمكن المهتمون وشركات الإنتاج من استخدام التطبيق للوصول إلى المواهب الشابة في عالمنا الافتراضي».



وشددت عيار في تصريحها على أن التطبيق والاشتراك السنوي فيه سيستخدم لتمويل المواهب في مجالات عدة منها الرياضيون الكويتيون المبدعون، والفنانون والإعلاميون والطهاة والمصممون والمبتكرون والعمل على صقل مواهبهم وإظهار قدراتهم للجمهور العالمي.



وأضافت العيار: «هدفنا وضع الكويت في الأسواق العالمية بصيغة جديدة. فالبلاد ليست فقط دولة غنية بالنفط، بل هناك العديد من الإمكانات والمواهب والقدرات المهنية التي تستحق الوصول إلى العالمية.



فلهذا السبب أطلقنا منصة «فو» لاحتضان واكتشاف المواهب. كما يعمل مركز فو الإبداعي على تحويل المشاريع من مجرد أفكار إلى محتوى ونتائج مهمة، وسيقوم التطبيق بعرض هذه النتائج في الأسواق الإقليمية والدولية».



هذا، وسينطلق التطبيق ضمن فعالية مميزة تخللها عرض تفاصيل التطبيق ومحتواه والعديد من المفاجآت وعروض فنية مميزة بحضور المواهب الشابة ومشاهير شاركوا ودعموا هذا التطبيق.



والجدير ذكره أن المنصة تأسست في الكويت في يوليو 2020 نتيجة تعاون مثمر بين الشيخة عهود الصباح وريهام العيار بهدف تمكين الطاقات الشبابية ووضعها في الأسواق العالمية.