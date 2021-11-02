المشروع يخطط للاستحواذ على مستودعات متعددة المستأجرين بمساحة تصل إلى 7 ملايين قدم مربعة موزعة على أكثر من 32 عقاراً وتضم 1100 مستأجر في 9 أسواق

تم تمويل غالبية العقارات بأوراق مالية مدعمة برهن عقارات تجارية (CMBS) وتسهيلات استحواذية متجددة ويدير التمويل «غولدمان ساكس آند كمباني»

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز «آركابيتا» ومجموعة آردن المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، عن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى. وقد استكمل المشروع المشترك كمرحلة أولى إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار أميركي، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار أميركي في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى 2 مليار دولار أميركي، موزعة في أكبر 25 سوقا صناعية أميركية.



ويستهدف المشروع المشترك التركيز على الاستحواذ على مستودعات متعددة المستأجرين بمساحة تصل إلى 7 ملايين قدم مربع، موزعة على أكثر من 32 عقارا وتضم 1100 مستأجر في 9 أسواق، وتم تمويل غالبية العقارات بأوراق مالية مدعمة برهن عقارات تجارية (CMBS) وتسهيلات استحواذية متجددة، ويدير التمويل غولدمان ساكس آند كمباني



هذا، وخصصت آركابيتا وآردن للمشروع المشترك محفظة أولية تضم حوالي خمسة ملايين قدم مربعة موزعة على أكثر من ثمانية عشر مجمعا صناعيا في سبع أسواق أميركية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.



وتعليقا على ذلك، قال عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: يمثل هذا المشروع المشترك جزءا من استراتيجيتا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجستية حول العالم تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليارات دولار أميركي، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عاما. وتسعدنا الشراكة مع مجموعة آردن ووضع هذه المحفظة ذات التنوع العالي في متناول مستثمرينا.



من جهته، قال كريغ أ. سبنسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة آردن: لقد اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية، حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، ويسرنا العمل جنبا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي المؤتمن مجموعة آركابيتا التي تشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد لهذه الفئة من الأصول.



والجدير بالذكر، أن هذا المشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جدا من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطورة بالقرب من المراكز العمرانية. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات في شريحة العقارات متعددة المستأجرين، ما يدعم استمرار نمو الطلب على جميع شرائح عقارات الإمداد اللوجستي. وتهدف القاعدة التشغيلية للمشروع المشترك إلى بناء محفظة ذات حجم في سوق يتسم بملكية عقارات مجزأة لامركزية لهذه الفئة من الأصول.



وفي هذا الصدد، قال شايك جودار، الرئيس والرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة آردن لوجستكس باركس: تعد المرافق الصناعية في الأسواق شبه مكتملة البناء حيوية وأساسية في سلسلة الإمداد والتموين في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تزايدت أهميتها نتيجة لتسارع نمو الخدمات اللوجستية والتجارية، وننوي الاستفادة من حجم الطلب القوي من قاعدة المستأجرين المتنوعة والنامية في الولايات المتحدة من خلال توفير مرافق ذات جودة عالية في مواقع استراتيجية.



هذا، وقال بريان هيب، العضو المنتدب ورئيس فريق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، إن سوق العقارات الصناعية الأميركية عموما تستفيد من العوامل المؤاتية في المدى الطويل وتدفقات رؤوس الأموال المستدامة، ما يؤدي إلى طلب متزايد ومستدام على شريحة العقارات متعددة المستأجرين، مضيفا أن استراتيجية المشروع المشترك لتجميع الأصول تتيح لنا القدرة على التفرد بحصة كبيرة من هذه السوق التي تتميز بدرجة عالية من تجزأ الملكية، وقال: إننا نتطلع لدمج خبرة آركابيتا الاستثمارية الطويلة في العقارات الصناعية العالمية وخبرة فريق إدارة مجموعة آردن المتفوق لتنمية هذه المنصة العقارية على المدى الطويل.