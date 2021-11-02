أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعيين عمرو القصبي في منصب رئيس - قطاع التدقيق الداخلي في البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي.



هذا، وقد شغل عمرو القصبي عدة مناصب قيادية خلال مسيرته العملية في الكويت والتي تزيد على 32 سنة في مجال التدقيق الخارجي والداخلي وفرت له خبرة مهنية كبيرة في مجالات التدقيق الداخلي والتحقيق في عمليات الاحتيال مع الإلمام بمجالات إدارة المخاطر والحوكمة، علما أنه يمتلك خبرة لمدة تزيد على 18 سنة في مناصب تنفيذية رئيسية في مؤسسات مالية. وبالنظر إلى مسيرة العمل المهنية والخبرات التي يتمتع بها عمرو القصبي، فإن البنك التجاري الكويتي يرى أن تعيينه في منصب رئيس قطاع التدقيق الداخلي جاء ليعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر المؤهلة لتطبيق معايير ولوائح التدقيق الداخلي المعمول بها تماشيا مع المتطلبات الرقابية ورؤية وأهداف البنك الاستراتيجية والتشغيلية. ومن الجدير بالذكر، أن عمرو القصبي حصل على درجة بكالوريوس تجارة - تخصص المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت، كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ونجح في استكمال برامج ودورات متخصصة في مجالات العمل المصرفي المختلفة تركزت معظمها في مجال الرقابة الداخلية والتدقيق. وبهذه المناسبة، ينتهز البنك التجاري الكويتي الفرصة ليهنئ عمرو القصبي بتوليه هذا المنصب، متمنيا له التوفيق في إنجاز المسؤوليات المسندة إليه بما يحقق المزيد من التقدم والرقي للبنك.