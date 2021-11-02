أعلن بنك وربة أسماء الفائزين الـ 10 بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثامن والثلاثين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: مها دخيل الله فالح العدواني، موضي بداح فريج المطيري، اياد محسن الصويص، صالح ناصر صالح المجروب، محمد هرماس خضير العازمي، فيصل عبيد سلوم الشمري، طلال سلطان دخيل العجمي، أحمد فالح دريميح العازمي، أحمد خالد صالح الغنيم، عبدالناصر حمزة علي الزيد.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.