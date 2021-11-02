أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن فوزها بجائزة «شركة التأمين العامة للعام 2021» في الدورة الثامنة لحفل جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط (MIIA)، الذي أقيم افتراضيـــا، بتنظيم Middle East Insurance Review.



تشهد هذه الجائزة على القيادة الديناميكية لـ GIG وقدرتها على تلبية متطلبات الأعمال المتزايدة إلى جانب التطورات الاستراتيجية الواعدة بالرغم من الأزمة الناتجة عن وباء كورونا. حيث تسعى GIG جاهدة لتكون قوة إقليمية من خلال برنامج التوسع الإقليمي، وعروض المنتجــــات المتنوعة مع زيادة التركيز على المنتجات المبتكرة، ورحلة التحول الرقمي مع نهج يركز على العملاء، وتقديم الأداء التشغيلي والمالي، إلخ.



وتظهر عمليــــات الاستحواذ الأخيرة لـ GIG توافقا قويا مع توجهها الاستراتيجي لإرساء مكانتها كإحدى أفضل شركات التأمين في المنطقة. لقد عززت المجموعة تواجدها الإجمالي في 13 موقعا اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال الاستحواذ على عمليات التأمين التابعة لشركة أكسا في الخليج، والدخول في عمليات التأمين على الحيــــاة في الأردن من خلال الاستحـــواذ على Arab Life عبر شركـــة GIG-Jordan وتوسيع محفظة أعمال التكافل في الكويت من خلال الاستحواذ على شركة Gulf Takaful عبر شركة GIG-Kuwait.



وقد كان لقصة نجاح المجموعة في تبني المبادرات الرقمية دور كبير، بما في ذلك رقمنة قنوات التوزيع، وخدمات المطالبات، والمنتجات الفردية، والتشغيل الآلي للعمليات الروبوتية، وتحليل البيانات، ورقمنة الوظائف الأساسية في جميع أنحاء المجموعة، كما أطلقت أول تقنية Telematics عن بعد في الأردن.



وقد نجحت GIG أيضا في تنويع عروض منتجاتها مع التركيز بشكل أكبر على منتجات الممتلكات والحوادث والحياة، خاصة منتجات ذات الطابع الخاص والضمان الممدد، وذلك بعد تشكيل إدارة الفروع المالية.



وبهذه المناسبة، قال خالد السنعوسي، المدير التنفيذي للمجموعة في GIG: إنه لمن دواعي سرورنا أن نحصل على هذا التكريم من حفل جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط. نجحت GIG كونها من بين كبرى مجموعات التأمين وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في تنويع أنشطة التأمين لديها من أجل النمو المستمر والربحية في الأسواق التي تتواجد فيها. ومن الجدير بالذكر أيضا أننا أول مجموعة تأمين ذات تصنيف ثلاثي في الكويت من قبل Standards & Poor وAM Best وMoody’s ما يتماشى مع ملفنا الإقليمي وقوتنا التي تمهد الطريق بالتأكيد لزيادة تعزيز التميز في أعمالنا لتحقيق رؤيتنا.



كما يسر مجموعة الخليج للتأمين أن تهنئ زميلنا أحمد رجب على فوزه بجائزة «مدير مخاطر الشركة للعام 2021»، والذي اشتهر بخبرته ودوره الرائد في نجاح GIG في إدارة المخاطر. بصفته مديرا للمخاطر والاكتواري للمجموعة، حيث يقود رجب إدارة مخاطر المؤسسة (ERM) والتطورات الاكتوارية لمجموعة GIG، بما في ذلك بعض الشركـــات التابعـــة.