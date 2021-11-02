يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد في الـ 7 مساء اليوم أولى مبارياته في بطولة قطر الدولية الودية لكرة اليد، مع نظيره المنتخب القطري مستضيف البطولة على صالة نادي الدحيل الرئيسية، على أن يسبقه اللقاء الافتتاحي للبطولة بين منتخبي السعودية وإيران في الـ 5 مساء، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، خلال الفترة من 1 إلى 6 الجاري.



وقد غادرت بعثة الأزرق صباح أمس الأول، وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة بوريس دينيتش قد قاد أولى الحصص التدريبية مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم وركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة الخليجية والتي تستضيفها البلاد مطلع العام المقبل إلى جانب البطولة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.



وشهــدت التدريبــات حضور جميع اللاعبين دون استثناء كما حرص الجهاز الطبي بقيادة أخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول على توجيه اللاعبين بالصورة المناسبة لتفادي الإصابات وعدم الوقوع في الأخطاء البدنية المسببة لها.



من جانبه، أكد مدير المنتخب فهد الهاجري، أن بطولة قطر الدولية الودية تعتبر ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني للمستقبل والتي انطلقت في معسكر البوسنة، مشيرا إلى أن التفاهم والانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين مطلوبان لترسيخ أسس نظام المدرب الجديد، خاصة أننا مقبلون على استحقاق دولي ممثل في البطولة الخليجية التي ستقام في البلاد يناير المقبل، مضيفا لابد من الإعداد المكثف لتحقيق الهدف من المشاركة في البطولات الخارجية ممثلا برفع اسم وعلم الكويت عاليا في المحافل الدولية المختلفة، ونحن نحتاج للكثير من المباريات الودية لرفع المستوى الفني والبدني.