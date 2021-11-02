هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة انتصاراته في الدوري الممتاز، محققا فوزه الثالث تواليا بتغلبه على القرين 96-75 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة، كما سجل القادسية أول انتصاراته في الدوري، متجاوزا خسارتين متتاليتين بالفوز على برقان 82-77 نقطة.



جاءت مواجهة كاظمة والقرين متكافئة في بدايتها، حيث خرج الربع الأول بتفوق «البرتقالي» 15-14، واستمر الأداء المتكافئ في الربع الثاني ليخرج الفريقان بنتيجة متقاربة في النصف الأول من عمر المواجهة 34-31.



وواصل «البرتقالي» أفضليته النسبية في الربع الثالث، رافعا الفارق إلى 6 نقاط (29-23)، فيما سيطر على الربع الأخير ليحسم النتيجة لمصلحته بفارق مريح (33-21) ليحصد النقطة الـ 6 في سعيه للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.



وفي المواجهة الثانية كان الأصفر الأكثر إصرارا على الخروج بنقاط المباراة، لتجاوز تعثره أمام الجهراء، وكاظمة تواليا، وكان له ما أراد رغم البداية غير المقنعة بعدما خرج خاسرا في الربع الأول 14-18، لكن لاعبي الأصفر تداركوا الأمر في الربع الثاني ليقفوا حائلا دون الوصول إلى «سلتهم»، حيث لم يمكنوا لاعبي برقان من تسجيل سوى 9 نقاط فقط، بينما سجلوا 19 نقطة، وكان فارق النقاط العشرة سببا رئيسا وراء فوز القادسية، حيث أظهر برقان أفضل ما لديه في النصف الثاني، وخرج متقدما 22-21 في «الثالث»، وتعادل في الربع الأخير 28-28 لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض الفارق في النصف الأول من عمر المواجهة ليخرج خاسرا للمرة الثالثة تواليا.