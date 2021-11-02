الدوحة - فريد عبدالباقي



حجز منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 سنة) إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا المقررة في أوزبكستان والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024»، بتعادله مع منتخب سورية 1-1 على ستاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لتصفيات المجموعة الأولى.



ونجح العنابي بمواجهة سورية في تحويل تأخره بهدف لعلي بشماني في الدقيقة 18، إلى تعادل ثمين بهدف محمد وعد من ضربة الجزاء في الدقيقة 45. وبذلك تصدر منتخب قطر مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما رفع المنتخب السوري رصيده إلى 5 نقاط.



وفي مباراة ثانية بالمجموعة فاز منتخب اليمن على سريلانكا بنتيجة 3-0 على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ليرتفع رصيد منتخب اليمن إلى أربع نقاط، وظل منتخب سريلانكا بلا رصيد.



وهذا، أعلن نادي الريان تعرض لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز لكدمة على مستوى الضلع الأيمن وحاجته إلى الراحة لعدة أيام. وكان خاميس قد تعرض لكدمة قوية أثر كرة مشتركة مع المحترف الغابوني للعربي أرون بوبيندزا في لقاء الكلاسيكو القطري بالجولة الثامنة بين الريان والعربي السبت الماضي التي حصل فيها اللاعب الكولومبي على البطاقة الحمراء بعد تكرار اعتراضه على قرار الحكم منحه البطاقة الصفراء.



إلى ذلك، استقر الوكرة بتواجده في المربع الذهبي بعد فوزه الثمين على الغرافة بهدف نظيف سجله عبدالغني منير في الدقيقة 66 في ختام مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري.



وفي مباراة أخرى، زاد موقف نادي السيلية سوءا بعد تعادله السلبي أمام أم صلال في الجولة الثامنة.