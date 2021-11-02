اعتمدت رابطة دوري المحترفين السعودي بشكل رسمي أسماء الأندية المشاركة بالنسخة القادمة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2022، إذ حصلت الأندية السعودية على ثلاثة مقاعد ونصف المقعد (الملحق). ويشارك الهلال حامل لقب الدوري والفيصلي حامل لقب بطولة كأس الملك والشباب وصيف الدوري في البطولة القارية فيما يشارك التعاون صاحب المركز الرابع بالدوري في الملحق الآسيوي بديلا لنادي الاتحاد صاحب المركز الثالث والذي فشل في الحصول على شهادة الرخصة الآسيوية بسبب عدم اجتيازه للمعيار المالي.



وكانت رابطة دوري المحترفين قد اعلنت قرار لجنة الاستئناف بإدارة التراخيص المتضمن رفض الاستئناف المقدم من ناديي الاتحاد والنصر للحصول على شهادة الرخصة الآسيوية واعتماد قرار ادارة التراخيص بعدم منحهما الشهادة لعدم استيفاءهما للمعايير المالية.



ويستعد نادي الهلال لخوض نهائي دوري ابطال آسيا في 23 نوفمبر الجاري بالرياض أمام بوهانج الكوري الجنوبي حيث فاز كل منهما باللقب ثلاث مرات من قبل كأكثر الأندية الآسيوية تحقيقا للقب البطولة منذ انطلاقتها عام 1967.