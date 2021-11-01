مريم بندق

استعرض مجلس الوزراء الخطاب الأميري الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد ، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي أكد سموه فيه أن حوار ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العامة والاستقرار السياسي الدائم.

‏وترسيخ قواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف، وأن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل