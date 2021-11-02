يخضع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة، مشددا على أن وضعه "جيد".

ويأتي ذلك مع ترقب بشأن تحديد موعد استئناف المباحثات بين طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه العام 2018.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قوله، إن أمير عبداللهيان يخضع للحجر "بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأكد خطيب زاده أن الحال الصحية للوزير البالغ من العمر 57 عاما "جيدة"، مشيرا الى أنه "يزاول نشاطاته اليومية في الحجر الصحي".