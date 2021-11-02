عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، النتيجة النهائية لاختبارات الدور الثاني المؤجلة الاستثنائية لطلبة الصف الثاني عشر بقسميها العلمي والادبي والمعهد الديني، والتي اقامتها وزارة التربية للطلبة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة او ممن منعتهم " كورونا " من دخول اختبارات الدور الاول.

وكانت النسبة العامة للنجاح في احصائية النتيجة والتي تلقت "الأنباء"، نسخة منها 75% حيث تقدم لاداء الاختبارات 76 طالبا وطالبة نجح منهم 57 بينما كان عدد الراسبين 19 طالبا وطالبة وذلك حسب الاحصائية المرفقة: