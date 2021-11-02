على الراغبين بتلقيها التوجه مباشرة إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض

شددت على أهمية المسارعة في تلقي هذه الجرعة لتنشيط المناعة

عبد الكريم عبدالله

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا دون مواعيد مسبقة وذلك في إطار جهود الحملة الوطنية لتطعيم كورونا بهدف الحد من انتشار الوباء وتوفير أفضل سبل الوقاية بشرط مرور 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بتلقي هذه الجرعة إلى التوجه مباشرة لمركز الكويت لتطعيم كورونا في أرض المعارض بمنطقة مشرف، مشددة في الوقت عينه على أهمية المسارعة في تلقي هذه الجرعة لتنشيط المناعة ولتوفير حماية أفضل من خطر الإصابة بالعدوى.