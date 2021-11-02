التصويت للمطعمين فقط أو من يقدم شهادة pcr

ألاء خليفة

انطلقت صباح اليوم، انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في 5 مواقع لجامعة الكويت متمثلة في الجابرية والعديلية والشويخ وكيفان والشدادية، حيث تعقد هذه الانتخابات بعد انقطاع دام عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا ويتم فيها اختيار اعضاء الهيئة الادارية وعدددهم 19 واعضاء وفد المؤتمر وعددهم 35.

وقد تم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال اليوم الانتخابي حيث يسمح للطالب الحاصل على التطعيم سواء بجرعة او جرعتين التصويت اما الطلبة الآخرين فعليهم تقديم شهادة pcr تؤكد خلوهم من فيروس كورونا.

وجالت "الأنباء" على عدد من كليات جامعة الكويت حيث كان الاقبال ضعيفا نوعا ما في ساعات الساعات الصباح الاولى عند فتح الصناديق الساعة 8 صباحا وبدأ في الازدياد الساعة 11 صباحا ومن المتوقع زيادة الاقبال في فترة الظهيرة اثناء المحاضرات.

وفي هذا العام سيمتد التصويت حتى الساعة 5 مساء كما قررت الهيئة التنفيذية بالاتحاد وذلك للسماح لأكبر عدد ممكن من الطلبة من المشاركة في عملية التصويت.

وستبدأ عملية الفرز الساعة 6 مساء في موقع الجامعة بكيفان ومن ثم سيتم اعلان النتائج في نهاية اليوم الانتخابي.