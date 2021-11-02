دمج القطاعات المالية والإدارية والخدمات بالمناطق الصحية..وإلغاء مسمى نائب المدير للمستشفيات



استحداث رئيس الهيئة الطبية بالمستشفيات وتحديد اختصاصاته في 5 أقسام



حنان عبد المعبود

حصلت "الأنباء" على جزء من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة المتعلق بالمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية.

وبخصوص المناطق الصحية جاء تقسيمها الى مدير المنطقة ويتفرع منه تسع تخصصات وهم مدير المستشفى او المركز ومركز نقل الدم ومكتب الشؤون القانونية ورئيس الرعاية الصحية ومن ثم خمسة مراقبين منهم الهندسة الطبية والخدمات الصيدلانية والشؤون الهندسية ونظم المعلومات واخيرا مراقب الدعم الاداري والمالي وهو الجديد ويشتمل على قسم الدعم الاداري ويتبعه ٤ شعب وقسم الدعم المالي ويتبعه ٣ شعب واخيرا قسم الخدمات ويتفرع منه ٥ شعب ،بالاضافة الى ادارة المستشفيات والتي شهدت الغاء مسمى نائب المدير حيث يتدرج بعد مدير المستشفى ١٣ مراقبا منها ماهو مستحدث كليا او ما تم دمجه تحت مسمى واحد مثل شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامة المرضى ومراقب الدعم المالي والاداري والخدمات وكذلك كان هناك استحداث لمسمى رئيس الهيئة الطبية والذي تحددت اختصاصاته في خمسة اقسام وهي الاقسام الطبية وتشمل ٣٠ قسما طبيا كحد ادنى واقسام التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والمختبرات .

بينما جاء مسمى رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة ليتبعه ١٢ قسما.