وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: بتاريخ 11-3-2020م صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية بناء على ما قرره مجلس الوزراء من تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب فيروس كورونا المستجد ، وما تبع ذلك من تعاميم وقرارات بالتمديد لأيام التعطيل أو تحديد نسب للدوام وما تم تقريره بشأن الفئات من الموظفين المعفيين من الدوام، وقد تضمنت تلك القرارات التأكيد على عدم تأثير ذلك على احتساب مدد المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة او لتقييم الأداء تقييما فعليا.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي؟

1- هل استبعدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموظفين المعفيين من الدوام من مكافأة الخدمات الممتازة مخالفة للتعميم والقرارات السابقة؟

2- هل تم خفض تقييم الموظفين المعفيين من الدوام؟

3- هل تم تخفيض تقييم الموظفين واستبعادهم من الأعمال الممتازة ممن لم يشملهم قرار اعادة العمل بالدوام الجزئي؟

4- هل سبق أن تم اخطار الموظفين بأي اجراءات جديدة تتعلق في تقيم الموظف أو شموله بمكافآت الأعمال الممتازة وتأثير الإعفاء أو التعطيل الرسمي على وضعه الوظيفي؟ مع تزويدي بالتعاميم والقرارات المتعلقة بذلك؟

5- هناك بعض الموظفين ممن تم اعفائهم من الدوام احترازيا لمعاناتهم من الأمراض المزمنة التي تقلل المناعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. فما هي الإجراءات التي اتخذت لعدم تأثير ذلك على وضعهم الوظيفي ومكافآت الأعمال الممتازة؟

6- هل تم استثناء فئات معينة أو موظفين محددين لشمولهم بمكافآت الأعمال الممتازة، مع تزويدي بالقرارات المتعلقة بضوابط وشروط استحقاق الأعمال الممتازة لموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

7- يرجى تزويدي بأي فتاوى قانونية تم الاستناد إليها بشأن تحديد الفئات المستحقة للأعمال الممتازة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من تعطيل أو اعفاءات سواء كانت فتاوى قانونية من ديوان الخدمة المدنية أو من إدارة الفتوى والتشريع او من القطاع القانوني المختص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو مكتب الوزير المختص.