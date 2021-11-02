الاء خليفة

أشاد رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري بسلاسة سير انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة.



وذكر السويري في تصريح خاص ل " الأنباء " اثناء تواجده بكلية العلوم الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية انه يقوم بعمل جولة على كافة كليات جامعة الكويت بمختلف المواقع التي تشهد انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، مشيدا بحرص طلبة وطالبات جامعة الكويت على المشاركة.



وافاد السويري بأن الانتخابات العام الحالي تعد استثنائية كونها جاءت بعد انقطاع دام عاما ونصف العام بسبب جائحة كورونا.



ووجه السويري رسالة للقوائم الطلابية مؤكدا ان الهيئة التنفيذية تقف على مسطرة واحدة من كل القوائم وعلى الحياد وتقوم بدورها في الإشراف والتنظيم على الانتخابات.



واشاد السويري بمشاركة الطلبة والطالبات حتى الآن املا في زيادة الإقبال بالساعات المقبلة.



وختم السويري قائلا: نامل ان يخرج هذا العرس الديموقراطي بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة جامعة الكويت، مؤكدا ان الانتخابات يوم والزمالة دوم.