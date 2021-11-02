عبدالعزيز الفضلي

أكدت مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي، أنه تم اعتماد المقصف المتنقل او البيع بالمسرح المدرسي او صالة البدنية من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة مع تحقيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالمسافة الآمنة بين الطلاب على أن يعرض على المقصف المتنقل الماء والمشروبات من ألبان أو عصير والبسكويت الجاهز فقط ، مشيرة إلى أنه تم تعميم هذا المقترح على المدارس في المناطق التعليمية كافة.

وأضافت العنزي أنه تم اعتماد لائحة المقاصف من قبل وزارة التربية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تضمنت بعد اعتمادها وتوثيقها من قبل إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وتشمل التعريف بالمقاصف المدرسية والأغذية المعدة للحالات الخاصة التي تعاني من الحساسية لبعض المنتجات الغذائية مثل اللاكتوز وبروتين القمح (الجلوتين)، والاشتراطات العامة للمقصف واشتراطات للعاملين واشتراطات وسائل النقل والتخزين والحفظ ، بالإضافة إلى اشتراطات الأغذية والمشروبات ، إلى جانب الأغذية والمشروبات التي يجب توافرها في المقاصف المدرسية.

وذكرت أن هناك قائمة بحظر بيع أو تداول بعض الأغذية بالمقصف المدرسي تم توضيحها في لائحة المقاصف المدرسية ، لافتة أن المادة الثانية عشر تعطي الحق لموظفي هيئة العامة للغذاء من حاملي الضبطية القضائية الدخول للمقاصف المدرسية للتحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة والتأكد من سلامة الأغذية وإثبات ما يقع من مخالفات لقانون ولوائح الهيئة وتحرير المحاضر وفقاً للإجراءات المتبعة، في حال ارتكاب مخالفة من المخالفات التي تتضمن عدم الالتزام بالاشتراطات العامة للمقصف أو العاملين فيه وعدم الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بوسائل النقل وعدم الالتزام باشتراطات الأغذية والمشروبات بالمقصف ، وبيع أو تداول أغذية محظورة بالمقصف ، وكذلك بيع أغذية من دون الحصول على موافقة الهيئة .

وأشارت إلى صدور نشرة من قبل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد تم التوضيح من خلالها لائحة المقاصف المدرسية وكل موادها، والنشرة التعاونية التي تضمنت النشاط التعاوني وحق ممارسة الطالب العمل في المقصف المدرسي والمساهمة في أرباحه ،وذلك بهدف تدريبه على الاستثمار والاعتماد على النفس.