تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح برغبة في شأن صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن ينطبق عليهم قانون (من باع بيته ) لحين تسلم المسكن الملائم، جاء في مقدمته:

لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا الحيوية التي تهم وتشغل عددا كبيرا من المواطنين والشارع الكويتي .

ومع الحاجة الماسة لعدد كبير من الأسر الكويتية ممن ينطبق عليهم قانون من باع بيته للحصول على سكن ملائم لهم ولأبنائهم وما زالوا على قوائم الإنتظار للحصول على سكن، ومن منطلق العدل والمساواة بين جميع المواطنين وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الاَسر الكويتية وإلتزاماً من الدولة بمراعاة ظروفهم وتسهيلاً لهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن ينطبق عليهم القانون رقم (2) لسنة 2015 ( من باع بيته ) لحين تسلم المسكن الملائم الذي كفله لهم القانون ".