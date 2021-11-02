دارين العلي

أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم عن نجاح المشروع التجريبي الذي نفذته بالتعاون مع السفارة اليابانية باستخدام تقنية لطلاء الاسفلت قادرة على حفض درجة حرارة الارض 10 درجات مئوية بالاضافة الى منع تطاير الحصى.



وعرض نتائج التجربة نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة د.عبدالله الزيدان من ممشى مشرف الذي اختير كموقع لتنفيذ المشروع التجريبي بحضور السفير الياباني ماساتو تاكو، مؤكدا السعي للتعرف على التكنولوجيا البيئية عالميا وتطبيقها في البلاد للمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين الاوضاع البيئية في المناطق الحضرية ومختلف المواقع.

وقال الزيدان: تم العمل على استجلاب مادة قادرة على تخفيض درجة حرارة الارض بمقدار 7 الى 10 درجات وحجب الحرارة ومنع تخزينها وتطاير الحصى، ويمكن استخدام هذه التقنية في المناطق التربوية والصحية والمناطق الخدمية والحدائق العامة، وفي حال تعميمها ستسمح باستخدام هذه الأماكن بكل راحة وتخفيض تأثير الحرارة على الصحة العامة خلال فترة الصيف نهارا وليلا.

وأضاف: لم يتم التواصل مع الجهات المعنية لتعميم هذه التجربة حيث سيتم عرض نتائجها على المعنيين بهدف اتخاذ القرار المناسب وتعميمها في المستقبل على أكثر من موقع.