عاطف رمضان

علمت "الأنباء"، انه تم الإعلان عن نتائج الاختبارات التحريرية التي أعدتها جامعة الكويت لموظفي وزارة الأشغال العامة وذلك للوظائف الاشرافية الشاغرة المعلن عنها .

واضافت المصادر أن عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة لدى الوزارة هي 61 وظيف تقريبا ما بين مدير ومراقب ورئيس قسم.

ولفتت المصادر الى ان لجنة شؤون الموظفين بالوزارة بصدد اجراء مقابلات شخصية مع الذين اجتازوا الاختبارات لفرز هم تمهيدا لاختيار الشواغر .

وأوضحت المصادر أن من الشروط التي وضعتها الوزارة للمتقدم الى الوظيفة الإشرافية أن يتم اختباره تحريريا بجامعة الكويت، وان هناك عقدا مبرما بين الوزارة والجامعة في هذا الشأن وانه إذا اجتاز الموظف مقابلة لجنة شؤون الموظفين يتم ندبه للوظيفة الإشرافية المتقدم لها.