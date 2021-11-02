أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه ودعمه لإعلان تقدم المملكة العربية السعودية بطلب رسمي لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في الرياض.

وعبر الحجرف في بيان نقلته الامانة العامة لمجلس التعاون عن الثقة بقدرة وإمكانيات المملكة بإقامة نسخة تاريخية من معرض (إكسبو) الدولي بأعلى مراتب الابتكار وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وكانت السعودية اعلنت يوم الجمعة الماضي تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض لاستضافة مدينة الرياض معرض (إكسبو) الدولي لعام 2030 تحت شعار (حقبة التغيير:المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل).