عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، عن السماح بعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المسائية للأندية والاتحادات والهيئات الرياضية بملاعب وزارة التربية.

جاء ذلك في تعميم له وتلقت "الأنباء" نسخة منه والذي قال فيه " بالاشارة الى تعميم وزارة التربية رقم (11) المؤرخ في 2020/10/13م بشأن تعليق كافة الأنشطة الرياضية و الفعاليات والمحاضرات والندوات والزيارات خلال العام الدراسي 2021/2020م. وإلى تعميم اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (26) لسنة 2021 المؤرخ في 2021/6/9م بشأن السماح بعودة النشاط الرياضي لجميع الفئات السنية وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر رقم (13318 /2021) بشأن موافقة اللجنة الوزارية لطواری، كورونا على طلب الهيئة العامة للشباب لاستئناف عودة مشروع - ملاعبنا على أن تتم المباريات بدون حضور الجماهير، وذلك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الصحية و الوقائية المقررمن قبل وزارة الصحة - تقرر السماح باستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المسائية بملاعب وزارة التربية وذلك للأندية والهيئات والاتحادات الرياضية والجهات المسموح لها بطلبات استغلال الملاعب والمرافق الرياضية بمدارس وزارة التربية، وذلك لممارسة أنشطتهم الرياضية الخاصة (تدريب فرقهم الرياضية الخاصة)، مع الالتزام واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لدى

وزارة الصحة وعلى جميع الجهات العلم والعمل بما جاء في هذا التعميم.