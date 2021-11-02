بحثت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية إسراء عسيري، مع أحد أكبر المسؤولين عن استوديوهات هوليوود العالمية، مجالات التعاون لتطوير السينما في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء أن عسيري، التقت نائب الرئيس للتوزيع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لاستديو "Warner Bros" توبي تينانت، أحد أكبر أستوديوهات هوليوود العالمية، والرئيس الإقليمي لدى " ماجد الفطيم للترفيه" بالشرق الأوسط محمد الهاشمي.

ووفق الوكالة، بحث اللقاء مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية، ومجال توزيع الأفلام، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام، حيث تم فسح أكثر من 1000 فيلم سينمائي في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد المجتمعون، أن قطاع السينما في المملكة مُقّبِل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تسهم في تسهيل وتسريع عمليتي الترخيص والتصنيف.

يذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 دارًا، تضم 418 شاشة، و41934 مقعدًا.