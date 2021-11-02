نجح معرض (إكسبو 2020 دبي) في استقطاب 35ر2 مليون زائر خلال الشهر الأول من انطلاقه.

وأشاد منظمو الحدث بـ"النجاح الباهر الذي حققته فعاليات المعرض في الفترة من الأول إلى 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي، معلنين العدد الكبير من الزوار الذي بلغ ما يقارب 35ر2 مليون زيارة".

وقالوا للصحفيين: "بلغت نسبة الزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 28% من العدد الكلي حتى الآن، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة عند توسع برنامج إكسبو للمدارس في الأشهر المقبلة المعتدلة المناخ".

وبلغت نسبة الزيارات من خارج دولة الإمارات 17%، وهو معدل لافت نظرا لإقامة الحدث الدولي في الوقت الذي لا تزال فيه دول عدة تحت قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضحوا أن المعرض استقبل زوارا من 185 جنسية، فيما كانت أكثر خمسة بلدان جاء منها زوار من خارج الإمارات هي: الهند وألمانيا وفرنسا والسعودية والمملكة المتحدة.