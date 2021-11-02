تعيش مدينة دبي الإعلامية حالة انتعاشة فنية في نهاية نوفمبر الحالي عبر تقديم سلسة حفلات غنائية لكبار نجوم العالم العربي على مدار 3 ليالي متتالية.

وتفتتح الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة مساء الخميس 25 نوفمبر ضمن جولتها الفنية العربية عقب وضعها مسك الختام على مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ويحيي كاظم الساهر حفل غنائي في 26 نوفمبر الحالي، وتعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارت في منتصف أكتوبر الماضي التي افتتح خلالها موسم حفلات "أمسيات خالدة" في مهرجان دبي إكسبو العالمي.

وتختتم ثلاثية حفلات "Moment Events" بحفل غنائي مزدوج يجمع النجمة السورية أصالة نصري مع الفنان العراقي ماجد المهندس يوم السبت 27 نوفمبر.

ويحتفل ماجد المهندس مع محبيه بإطلاق أجدد أغنياته "مسكين" مع تقديمها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، بينما تأتي إطلالة أصالة أمام جمهورها الإماراتي بعد أسبوعين بالتمام من مشاركة صولا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في مصر.