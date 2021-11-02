أصبح بنك باركليز البريطاني عاشر بنك كبير في أوروبا يغير رئيسه التنفيذي منذ أواخر 2019، حيث اختار سي.إس فينكاتاكريشنان خلفا للرئيس التنفيذي جيس ستالي الذي تقاعد بشكل مفاجئ.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنوك يوني كريديت ودانسك بنك وكوميرتس بنك من بين بنوك أوروبية كبرى أخرى غيرت رؤساءها التنفيذيين.

وأضافت بلومبرج أن نصف الرؤساء التنفيذيين لنصف أكبر 20 بنكا مدرجا في البورصة بأوروبا يشغلون مناصبهم لمدة عامين أو أقل. في المقابل فإن رؤساء البنوك العشرة الأخرى يشغلون مناصبهم لأكثر من ست سنوات ونصف في المتوسط.

وبعد عشر سنوات تقريبا من انتهاء الأزمة المالية والتي كشفت عن نماذج عمل معيبة وإخفاقات ثقافية عميقة في البنوك الأوروبية، مازالت هذه البنوك تعاني من قصور الإدارة وضعف الأرباح. في الوقت نفسه أصبحت الوظائف العليا في هذه البنوك محفوفة بالمخاطر حيث أصبح على الرؤساء التنفيذيين الالتزام بمعايير عالية للغاية يحددها المساهمون والأجهزة الرقابية.