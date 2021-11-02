أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل إطلاق صاروخ تابع لشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك وعلى متنه 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 3 أيام.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن هذا التأجيل يعد الثاني في غضون أسبوع، وعزته الإدارة إلى عارض صحي ألمَ بأحد أفراد الطاقم الأربعة.

وقالت ناسا إن الإطلاق كان مقررًا في الأساس أمس الأول الأحد قبل إرجائه إلى الأربعاء بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ليتأجل مجددا إلى السبت المقبل عند الساعة 11:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وعلى نحو متصل، تجاوز تقييم شركة SpaceX التابعة 100 مليار دولار منذ فترة بعد أن تم الإعلان عن بيع أسهم من قبل مستثمرين حاليين للشركة.

وكان لدى SpaceX اتفاقية مع مستثمرين جدد وحاليين لبيع ما يصل إلى 755 مليون دولار من الأسهم بسعر 560 دولارًا للسهم.